Waarom het zo vaak misgaat op het dak: 'Geen enkel zonnepaneel is het waard ervoor te sterven'

Dat merken ze ook bij branchevereniging Holland Solar, beaamt directeur Van Hooff. "Dat is inderdaad een probleem." Gebrek aan tijd en mankracht is volgens hem echter geen excuus om mensen dan maar onopgeleid het dak op te sturen. "Geen enkel zonnepaneel is het waard ervoor te sterven of voor in het ziekenhuis te belanden. Ieder ongeluk is er één te veel."