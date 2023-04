Een krater en juridisch getouwtrek: de stand van zaken 1 jaar na de flatexplosie in Bilthoven

Woonstichting SSW kan nu nog niet zeggen hoe het verder gaat. "Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat er met het gebouw gaat gebeuren. SSW is nog met de verzekeraar in gesprek over de voorwaarden die verbonden zijn aan uitkering van de geleden schade. Afhankelijk van de uitkomsten van die gesprekken, en in afstemming met de gemeente De Bilt, zal besloten worden of sloop en nieuwbouw tot de mogelijkheden behoort, of dat herbouw de enige mogelijkheid is. SSW streeft er naar zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de toekomst van het gebouw. Aangezien de gesprekken nog lopen kunnen we nu niet zeggen wanneer er duidelijkheid is en wanneer werkzaamheden kunnen starten. "