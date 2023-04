Urn uit vroege middeleeuwen in Amerongen gevonden

Uit die periode van de middeleeuwen is volgens de gemeente nog niet veel bekend. "Voor ons is de vondst heel bijzonder", vertelt Peter Weterings, gemeentelijk archeoloog van de Utrechtse Heuvelrug. "We zijn niet onbekend met grafvelden uit die periode, in Leersum zit er één en in Rhenen zijn er twee bekend. We wisten dat er ook in Amerongen eentje zou moeten liggen, maar we wisten niet precies waar."