Chinese spookrestaurants die al jarenlang gesloten zijn: een uitzondering of gevoelige kwestie?

Uit cijfers van Van Spronsen & Partners horeca – advies, blijkt dat het aanbod van Chinees-Indische restaurants landelijk sterk afneemt. “Gemiddeld genomen verdwijnen er circa 45 restaurants per jaar de afgelopen 10 jaren. De verwachting is dat dit nog wel even doorzet, zeker tot 2025.”

Voor wat betreft de traditionele Chinees lijkt de Nederlandse consument een beetje ‘Chinees-moe’, zegt het horeca-adviesbureau. “Ondanks de groeiende vraag naar Chinese bezorgmaaltijden is er steeds minder interesse voor regulier restaurantbezoek. Het beeld van lege restaurants en wachtrijen bij het afhaalloket zal voor velen niet onbekend zijn.”

“De traditionele Chinees-Indische restaurant-formule, beroemd om de rijsttafels en afhaalconcepten wordt steeds minder populair. Veel restaurants zijn getransformeerd tot wok- of all-you-can-eat restaurant of hebben een deel van het restaurant met wok buffet ingericht.”

Van Spronsen & Partners horeca – advies verwacht dat problemen met de bedrijfsopvolging de sector de komende jaren nog meer in moeilijkheden zal brengen, zeker gezien het feit dat het vaak familiebedrijven zijn. “Chinese ondernemers starten ‘sushi’- of ‘all you can eat restaurants’ of stappen over naar de snackbar- of hotelsector.”

Er is verder geen informatie bekend over hoeveel leegstaande restaurants er zijn.