Radicaal nieuw parkeerbeleid Amersfoort zorgt voor veel vragen

Bijlholt is duidelijk: "We gaan de auto niet uit de stad weren, maar we moeten wel weg bij het denkbeeld dat de auto leidend is in de omgevingsinrichting." Het aantal auto’s kan volgens hem niet meegroeien met de groei van de stad. "Als we op deze manier blijven doorgaan is de situatie onhoudbaar. Mensen willen ook een groene wijk en plekken waar de kinderen kunnen spelen."