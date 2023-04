Annemieke vindt middeleeuwse urn in haar moestuin: ‘Heel toevallig dat ik precies op die plek groef’

Huibers had het idee dat ze iets bijzonders had gevonden. "De vorm, de kleur... Je zag eigenlijk direct dat het iets heel ouds was." De vrouw uit Amerongen nam het zekere voor het onzekere en belde eerst de politie. "Ik zag niet gelijk dat het een pot was, omdat ik alleen de bovenrand kon zien, een ronde vorm. Voor hetzelfde geld was het een bom uit de Tweede Wereldoorlog, je weet niet wat er hier beland is. Hier bij de Grebbeberg is er erg gevochten." De politie kwam langs om te kijken of het nog onbekende object iets gevaarlijks was, maar al snel bleek dat niet het geval te zijn.