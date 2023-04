Van cavia- tot hondenpoep: DierenPark Amersfoort roept op stront van huisdieren in te leveren

Amersfoort - DierenPark Amersfoort roept dierenbezitters op om in de meivakantie (22 april tot en met 7 mei) de poep van hun huisdier in te leveren. Dit wordt gebruikt voor onderzoek naar het soort voedsel en de afbreektijd die daarvoor nodig is door enzymen. De onderzoekers bekijken onder andere of vleeseters over andere soorten enzymen beschikken dan planteneters.