Leden FNV en CNV akkoord met nieuwe cao ziekenhuizen

De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht per 1 februari 2023 in en gelden twee jaar. Gemiddeld gaan de lonen van de medewerkers er 15 procent op vooruit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk en krijgt personeel in vaste dienst voorrang bij het invullen van diensten. Ook krijgen medewerkers een betere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.