Gemeente Utrecht: duizenden studenten krijgen geen energietoeslag vanwege 'falend rijksbeleid'

Voor een kleine groep is er wel goed nieuws: zo'n zeshonderd studenten gingen in beroep tegen de afwijzing van hun aanvraag voor energietoeslag. Hun aanvraag wordt opnieuw beoordeeld. Als zij voldoen aan zaken zoals de inkomensnorm, krijgen ze alsnog de energietoeslag van 1800 euro. Studenten die niet in bezwaar zijn gegaan of studenten die helemaal geen aanvraag deden, kunnen geen geld krijgen. De gemeente noemt dat "pijnlijk". "We realiseren ons dat dit heel onbevredigend is, zeker naar studenten die geen aanvraag hebben ingediend, omdat ze dachten dat ze niet in aanmerking kwamen."