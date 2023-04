Waarom de verhuizing van Fivoor uit Den Dolder op zich laat wachten: ‘Gemeenten zien ons liever niet komen’

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis die een gevaar vormen voor zichzelf of voor de samenleving. Ook verblijven er mensen die zogeheten hoog intensieve zorg nodig hebben. De patiënten komen bij Fivoor via bijvoorbeeld justitie of andere zorginstellingen.

De forensische klinieken staan op het terrein van Altrecht in Den Dolder. Al jaren geleden is besloten dat de klinieken zouden vertrekken en dat het terrein wordt verkocht. Voor een deel is dat al gebeurd en zijn er woningbouwplannen van de nieuwe eigenaar BPD. 1 januari 2027 moet het terrein leeg zijn, maar eigenaar Altrecht heeft de gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, laten weten die datum niet te halen.

En dat heeft te maken met Fivoor want een nieuwe locatie voor de klinieken is nog niet gevonden. Intussen meldt Altrecht dat ze met de nieuwe eigenaar BPD in constructief overleg zijn. "Een definitieve datum van oplevering van het terrein is onderdeel van dit gesprek", laat Altrecht weten.