Moslims vieren einde Ramadan met Eid-al-Fitr: 'Suikerfeest gebruiken we vooral voor kinderen'

Voor de Turkse eigenaar van Bakkerij Lombok is het 'Ramazan bayrami', ook wel Ramadanfeest. In de tussentijd bakt hij Turks brood want ook die zijn tijdens deze dagen extra in trek. Het Suikerfeest is volgens hem vooral een term om de kinderen blij te maken, het heeft geen andere betekenis. En dat beaamt een Turkse collega een paar deuren verderop. "Het is geen officiële term, het komt niet in de islam voor.''