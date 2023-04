Keert de zusterflat terug? Baan mét woning moet helpen bij werven zorgpersoneel

Mandy is één van de eersten die nu in een dienstwoning woont. Ze werkt sinds een maand bij Zuylenstede. "Vooral in deze tijd is het heel moeilijk een woning te krijgen. Je moet jaren ingeschreven staan en dan heb je nu twee in één. Èn een nieuwe woning èn een mooie baan." Mandy komt uit Apeldoorn en is blij met haar plek in Utrecht. "Als ik elke dag vanaf Apeldoorn naar Utrecht had moeten komen had ik deze baan niet genomen. Dus ja de woning heeft mij wel over de streep getrokken. Ik heb nu toch mijn eigen plekje."