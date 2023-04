Lege Chinese restaurants een doorn in het oog van de gemeente: 'Er zijn weinig mogelijkheden om er wat aan te doen'

Eef Brouwer (PvdA) hoopt dat de eigenaar actie onderneemt tot verkoop of verhuur. “Het college kan er weinig mee, je kunt proberen om met hem in gesprek te gaan, maar hij is weinig toegankelijk. Het probleem zit hem vooral in dat de eigenaar van het pand geen stappen onderneemt om er iets mee te doen. Als gemeente zit je met je handen in het haar, want in feite kun je niks. Zolang het pand veilig is, kun je als gemeente niet ondernemen. Het is geen bouwval, de tafels zijn nog gedekt, het pand levert daarmee geen gevaar voor de omgeving. Ik gun het de inwoners van Elst dat deze locatie weer leuker en aantrekkelijker wordt. ”