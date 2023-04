Welk scenario kiest de Veenendaalse gemeenteraad voor theater Lampegiet?

In het nieuwe Lampegiet moet plek zijn voor grote theaterproducties, maar ook voor amateurs van (toneel)verenigingen en scholen die met een kleinere zaal uit de voeten kunnen. "Wij geloven echt dat er een plek moet zijn voor amateurkunst zodat mensen ook het podium op kunnen. In een bioscoop geloven wij niet", zegt Sanny Brunekreeft (ChristenUnie). Zij verwacht niet dat een bioscoop in Veenendaal met de bioscopen in buurgemeente Ede kan concurreren.