Overdracht Kamp Amersfoort herdacht: muisstil met bijna tastbare emotie

Het is muisstil op het terrein als Marjolein die woorden uitspreekt. En dat blijft het, bij alle andere speeches. Alleen het geluid van de wind, de vogels en in de verte het langs razen van auto’s mengen zich met de teksten van de sprekers. De emotie die in alle speeches zit, lijkt zich steeds verder te verspreiden over het terrein. Haast tastbaar te worden. “Toch mag ik me ondanks, of misschien juist door dit verleden een bevoordeeld mens noemen."