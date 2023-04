Uitslaande brand in Utrecht, flinke verkeershinder op A2 door rook

Volgens een fotograaf die ter plaatse is komt er veel rook vrij en is de omgeving ruim afgezet. Een rookwolk trekt ook over de naastgelegen snelweg A2 en trekt volgens de VRU richting Rijnvliet en Hoge Weide. Rijkswaterstaat meldt dat weggebruikers daardoor verminderd zicht hebben. "We doseren het verkeer door de tunnel. Hiermee voorkomen we dat weggebruikers na de tunnel (in de rook) in de file komen", laat de dienst weten.