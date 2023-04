Uitslaande brand in Utrecht na uren onder controle, pand volledig verwoest

Na het uitbreken van de brand trok een grote rookwolk over de A2 richting Rijnvliet en Hoge Weide. Rijkswaterstaat meldde dat weggebruikers daardoor verminderd zicht hadden. "We doseren het verkeer door de tunnel. Hiermee voorkomen we dat weggebruikers na de tunnel (in de rook) in de file komen", liet de dienst rond de avondspits weten. Verkeer vanuit Amsterdam moest rekening houden met een uur vertraging naar Utrecht. Wie last had van de rook, kreeg het advies om ramen en deuren te sluiten.