6-jarige leerling moet plots verhuizen door asielprocedure, zorgen bij schooldirecteur: 'Bang dat hij beschadigd is'

Zondag hoorde het gezin dat ze naar Brabant moesten verhuizen. In de tussentijd legde de directeur contact met de IND, het COA en de gemeente Utrecht. De gemeente laat weten dat het fijn is dat de procedure in gang is gezet, maar begrijpt ook dat de plotselinge gang van zaken veel invloed heeft. De gemeente kijkt samen met het COA naar de mogelijkheden in de regio Utrecht als de asielprocedure is afgerond of als de jongen na zijn verblijf in Brabant weer naar een ander azc gaat. "Dat is wat we kunnen doen", aldus een woordvoerder.