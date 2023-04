Parkeerbeleid Amersfoort recept voor avond vol kritiek: 'Er wordt een probleem opgelost dat er niet is'

De gemeente wil tot 2040 stapsgewijs toe naar betaald parkeren in de hele stad Amersfoort, alle bedrijventerreinen en de dorpen Hoogland en Hooglanderveen.

De belangrijkste punten in dat plan zijn:

- In nieuwbouwwijken geldt een parkeernorm van 0,2 auto's per huishouden. Wat neerkomt op één auto per vijf huizen.

- In de wijken en rondom de stad komen zogenaamde hubs, waar de tweede of derde auto geparkeerd kan worden. Daarbij wordt voorzien in deelmobiliteit, zodat mensen met alternatief vervoer naar de stad kunnen.

- De gemeente gaat het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer of deelvervoer stimuleren, om mensen uit de auto te krijgen.

- De eerste vergunning blijft ook in de toekomst mogelijk, maar op den duur wil de gemeente de uitgifte van vergunningen voor een tweede of derde auto flink gaan minderen.

Dit plan moet de parkeerproblemen in de stad gaan oplossen en is tegelijkertijd bedoeld om de stad een stuk groener te krijgen.