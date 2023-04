Zo gaat Spakenburg de strijd aan met drank en drugs: ‘Ik had het nooit alleen kunnen redden’

Het is woensdagavond, kwart voor 7. De zon laat haar laatste zonnestralen over De Bron aan de Molenstraat vallen. Hoewel het buiten nog zacht is, zoeken mensen vanavond binnen in het ontmoetingscentrum de warmte van gezelschap op. Van lotgenoten, deskundigen en geïnteresseerden die meer over verslaving willen weten.