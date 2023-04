Advocaat alFitrah is getreuzel OM zat en wil dat vervolging tegen moskee stopt: 'Mijn cliënt is al zes jaar aan het wachten'

Dat zei Boumanjal vandaag in een regiezitting in de zaak tegen de imam Suhayb S. en de secretaris van de stichting, een 39-jarige vrouw uit Tilburg. Ook de stichting alFitrah zit in het beklaagdenbankje, ondanks dat het vorige maand failliet werd verklaard . In de regiezitting wordt besproken wat de verdenkingen zijn en wat de planning is voor het vervolg van de zaak. Ook kunnen hier onderzoekswensen worden ingediend.