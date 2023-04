Woede om scheermesdraad bij Landgoed Dennenburg: 'De eigenaar creëert een luxe dierentuin voor zichzelf'

"Het draad is gewoon veel te gevaarlijk", zegt Paul Blom, van de Partij voor de Dieren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. "Het is op eigen terrein neergelegd en dat is op zich niet verboden, maar het is een middel dat zeer confronterend overkomt, ook op de omwonenden. En het is heel onveilig voor dieren. Het landgoed is onderdeel van een ecologische structuur, het valt binnen het Natuurnetwerk Nederland en dieren kunnen hier normaal gesproken altijd doorheen lopen."