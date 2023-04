Bij brand Mobilion ging meer dan een pand verloren: 'Ik kon daar uren m'n verhaal vertellen over Leidsche Rijn'

John bewaart mooie herinneringen aan de locatie. "Het gebouw had een sfeer die onbeschrijfelijk was." Hij herinnert zich vooral de periode toen corona uitbrak. "In die tijd zaten we daar met twaalf man. We waren eigenlijk de enigen die over de A2 naar ons werk reden. We konden op die plek op een gezonde en veilige manier werken. De bouw ging natuurlijk gewoon door en omdat wij die processen aanstuurden, gingen wij ook door. In dat pand ontstond een soort saamhorigheid omdat we gezamenlijk een stukje Nederland aan het bouwen waren. Daar ben ik nog steeds trots op."