DENK eist ruimtes om te bidden: ‘Er geldt nu een gebedsverbod op openbare scholen’

Mariam Al-Saqaff van de VVD erkent dat mensen de vrijheid hebben om hun godsdienst te belijden, maar nergens staat er in de wet, of in uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens, dat een school verplicht moet worden om een gebedsruimte in te richten “Een stilteruimte daar kan ik me in vinden, maar een gebedsruimte vind ik te ver gaan”, vindt het raadslid.