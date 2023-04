Dood Rishi nog altijd omgeven door vragen: 'Hij is gewoon opgewacht op die parkeerplaats'

De politie spoed zich naar het Stelhout in Houten en zet gelijk groot in. Er wordt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Dat doet de politie bij complexe rechercheonderzoeken met een grote maatschappelijke impact. Ondanks die grote inzet is er aan het eind van de dag nog niet meer bekend geworden over het schietincident. Een signalement van de dader of daders ontbreekt nog en ook de vraag waarom het slachtoffer is neergeschoten blijft onbeantwoord.