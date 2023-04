Kraamverkopers krijgen respijt: Utrecht stelt herverdeling standplaatsen zeker een jaar uit

In het nieuwe voorstel van de wethouder zal er in eerste instantie geen sprake zijn van loting, maar zal er geselecteerd worden op criteria. Ook zal ze een voorstel uitwerken over branchering. Dat wil zeggen dat er op bepaalde plekken of in bepaalde wijken vast staat wat er verkocht gaat worden. Zo wordt geregeld dat er bij een begraafplaats een bloemenkiosk komt en geen verkoper van telefoonhoesjes. Ook kan zo voorkomen worden dat er meerdere kaasverkopers vlak bij elkaar staan. De wethouder wil voor de zomer meer duidelijkheid geven over het gedogen en het nieuwe voorstel.