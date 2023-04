Baarnse familie stuit in achtertuin op oorlogsmunitie: 'Stonden er ineens twee militairen voor de deur'

Bang dat er nog meer munitie in de tuin van zijn moeder ligt, is Richard niet. "Mijn broer is dezelfde dag nog gaan spitten om te kijken of er nog meer lag", vertelt hij. Die zoektocht leverde niets op. "We hebben nog wel aan de EOD gevraagd of ze niet verder moesten zoeken met een metaaldetector. Maar daarvoor lagen de spullen te diep onder de grond. Dus als er nog iets ligt, laten we het voorlopig maar liggen."