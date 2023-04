Oppositie wil meer participatie in polder Rijnenburg, coalitie wil vooral tempo

Het debat in de commissie gaat over de uitwerking van de huidige plannen, namelijk 25.000 woningen en vier windmolens in polder Rijnenburg en de Reijerscop. Toch zien raadsleden de kans om een sprong terug in de tijd te maken en hun mening te delen over de plannen voor windmolens en woningen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Stadsbelang Utrecht, EenUtrecht, de PVV en VVD benoemen dat ze tegen de komst van windmolens zijn. De PVV wil dan ook dat er aan omwonenden wordt gevraagd of ze windmolens of woningen willen en EenUtrecht wil de plannen uitstellen.