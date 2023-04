Champagne! Soesterberg krijgt eindelijk weer een dorpshuis

Ondanks de feestelijke stemming gisteravond leven er onder de raadsleden nog wel reserves. Eerder deze maand moest wethouder Liesa van Aalst (VVD) veel vragen beantwoorden; over het Den Berghplein buiten, dat nog niet bepaald een bruisend dorpshart is gebleken, over de behoeften van jongeren en van ouderen in Soesterberg, over de samenwerkingspartners, over de gaten in de voorlopige programmering en over de financiële gevolgen als het sociaal-cultureel centrum zonder steun van de gemeente toch niet uit de kosten zou komen.