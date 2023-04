Gerolf Bouwmeester blijft burgemeester van Leusden

Burgemeester Gerolf Bouwmeester is dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen door de gemeenteraad. “De voordracht tot herbenoeming als burgemeester van gemeente Leusden aanvaard ik van harte. Het is voor mij een grote eer om ook in de volgende termijn uw burgemeester te mogen zijn. Leusden is een mooie gemeente met een rijk verleden. Vol enthousiasme en passie zal ik mij inzetten voor de toekomst van onze prachtige gemeente.”