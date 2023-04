Vleutense kaasboer Veldhuijzen 'blij, maar niet euforisch' met jaar extra jaar op vaste plek

Vleuten - Kaasboer Alexander Veldhuijzen is "niet euforisch, maar wel een beetje blij" na het nieuws dat hij in ieder geval een jaar langer op vrijdag op zijn vaste plek in Vleuten mag blijven staan. "Ik ben blij dat het opgeschoven wordt, maar ik had erop gehoopt dat de gemeente ons een termijn van tien of twaalf jaar had gegeven."