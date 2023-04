Is het Utrechtse stinkschip vandaag precies 1000 jaar oud? 'De jaarringdiktes zijn een soort streepjescode'

Utrecht - Is het opgegraven Utrechtse stinkschip in het Centraal Museum vandaag precies 1000 jaar oud? Om die vraag alvast te beantwoorden: zo zeker kunnen we een opgegraven archeologische vondst niet dateren. Dus, of hij gemaakt is op 22 april 1023? Geen idee. Maar vrij precies kunnen we tegenwoordig wel zijn. Als u dit artikel verder leest, weet u straks alles wat we wél weten over de datering dankszij, de jaarringen van het hout.