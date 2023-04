Nog geen lekkere lente: buitenzwembaden hopen met smart op beter weer

Down Under, een recreatieplek aan het water in Nieuwegein, is al sinds begin april weer geopend voor iedereen die wil surfen, wakeboarden of andere watersport wil beoefenen. Veel activiteiten kunnen daar het hele jaar door, omdat er ook een groot binnenbad is. Het strandje is nog wel gesloten. Een medewerker vertelt: "We wachten nog op mooi weer. Alle voorbereidingen worden wel getroffen."