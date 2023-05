Veenendaal - Jenny Scholte-Alberti (81) herdenkt ieder jaar op 4 mei Gerda Pinto: een jonge joodse vrouw. Wanneer Jenny op 10-jarige leeftijd een foto van haar vindt, vertellen haar ouders een verhaal waar zij liever over zwijgen. Het is een oorlogsverhaal over onderduik, angst en de dood. Het speelt zich tachtig jaar geleden af, in 1943.