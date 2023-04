Studenten- of gezinswijk: hoe studenten en bewoners botsen in Wittevrouwen

Wat is de hospitaregeling?

In dat geval koop je als ouder een woning, meestal een appartement, en maak je je kind voor minstens 10 procent mede-eigenaar. Zolang dat kind in kwestie de hoofdbewoner is, mag die – zonder vergunning – maximaal twee mensen bij hem of haar laten inwonen. Drie studenten in het totaal dus. Bovendien valt het huis dan niet onder de opkoopbescherming: de regel van de gemeente dat huizen onder een bepaalde waarde niet zomaar verhuurd mogen worden. Dat komt omdat het kind mede-eigenaar is.