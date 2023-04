Degradatiegevaar IJsselmeervogels geeft extra lading aan Spakenburgse derby: 'Zij gunden het ons, nu gunnen wij het hen'

Toch wordt deze derby misschien wel net even belangrijker dan anders. IJsselmeervogels moet namelijk vrezen voor degradatie. "We moeten wel, anders komt degradatie wel heel dichtbij", legt een trouwe supporter uit. De degradatie speelt morgen niet de hoofdrol, maar is er in de achterhoofden van de fans wel bij. "De derby staat los van alle wedstrijden. Die wil je hoe dan ook winnen." Maar, beseft ook Benjamin, "als we hier punten laten liggen gaan we wel play-offs spelen ben ik bang."