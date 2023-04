Peer is bij fruittelers populairder dan de appel: 'Peren gedijen goed op ons klimaat'

"De klimaatverandering is niet goed, maar voor de peren is het eigenlijk wel een beetje ten goede gekeerd", legt Gerritsen uit. "Door de zon komen er meer suikers in de vruchten, dus fruit is in de loop van de jaren beter gaan smaken. Maar in bijvoorbeeld Zuid-Europa, waar traditioneel veel peren worden geteeld, wordt het te droog en heet, daar groeit bijna niets meer. Wij raken de concurrentie daar zachtjes kwijt."