Utrechtse monumentale blikvanger roest weg door strijd om blauwe hekken

Diya Al Gazalli komt achter een blauw hek aan de Kanaalweg vandaan, hij heeft zijn historische kraan aan het Merwedekanaal net aan een korte inspectie onderworpen. "Even kijken of alles er nog staat." De ondernemer is 's ochtends geland op vliegveld Eindhoven. Hij is veel in het buitenland, met name in Irak waar hij advies geeft over infrastructurele projecten. Zijn expertise is watermanagement, een kleine stap naar zijn investering in een grote legakker op de Vinkeveense Plassen. En dus de industriële elevator aan het Merwedekanaal in de Utrechtse wijk Oog in Al.