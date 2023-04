Vrouw en kind zwaargewond geraakt bij aanrijding Biltse Rading

Utrecht - Een vrouw en een kind zijn vanmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk. De twee waren op de fiets en werden aangereden door een auto op de Biltse Rading, ter hoogte van het Veemarkt-terrein in Utrecht. Een woordvoerder van de politie spreekt van een zeer ernstig ongeluk, en laat weten dat de toestand van de slachtoffers uitermate zorgelijk is. Door het ongeval is de weg in beide richtingen afgesloten.