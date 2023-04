Hierom vertrok burgemeester Dijksma naar Oekraïne: 'Dreiging van Rusland wordt hier onderschat'

Zeker. Ik was er ook als burgemeester van Utrecht, want Utrecht heeft eigenlijk vanaf het begin van de oorlog een belangrijke rol gespeeld in de opvang van Oekraïners. We hebben in de Jaarbeurs natuurlijk de plek waar iedereen die vanuit Oekraïne naar Nederland komt langsgaat voordat die elders in Nederland onderdak kan vinden. Dat regelen en coördineren vanuit onze veiligheidsregio. Onze stad en onze inwoners hebben heel veel gedaan. We hebben meer dan gemiddeld Oekraïners opgevangen en we hebben om die reden nauwe banden met Oekraïense steden, waaronder met Marioepol. Dat is nog onder Russische bezetting. Ik heb gisteravond met de burgemeester van Marioepol gesproken en wij gaan samen met een aantal andere steden ook met hem aan de slag om Marioepol straks weer weder op te bouwen.