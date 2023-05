Michael is vuilnisman: 'Je houdt je eigen stad schoon'

Vandaag rijden de heren door Utrecht-Zuidwest. Oog In Al, Kanaleneiland en Lunetten staan onder andere op de planning. Via een tablet voorin in de auto zijn duidelijke stippen te zien. Dit zijn de plekken waarbij het systeem aangeeft dat een container vol zit of waar een bewoner een ophaalverzoek heeft gedaan. Bij zo'n verzoek gaat het meestal om een grote schoonmaak, verbouwing of verhuizing en mogen mensen tot 1,5 kubieke meter afval aanbieden. "In plaats daarvan staat er soms wel tien kuub, of twaalf", legt Michael uit. Tijdens het rondje lijken de stapels alleen maar groter te worden en ziet de ervaren afvalverwerker een stapel van maar liefst tien keer zo veel dan eigenlijk aangeboden mag worden.