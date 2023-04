Advocaat Ridouan T. aangehouden op verdenking van doorspelen geheimen

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Ridouan, suggereerde de advocaat van Youssef dat Weski ook als doorgeefluik van Ridouan zou hebben gefungeerd. Het OM liet toen in reactie daarop weten dat "aanvankelijk onderzoek duidelijk maakte dat het vermoeden bestaat dat Weski door familieleden van Ridouan is benaderd voor een communicatielijn, maar niet dat zij erbij betrokken is geweest".