Minister wil toestroom internationale studenten beperken, maar nog de vraag of dat komend studiejaar lukt

De Universiteit Utrecht is blij dat Dijkgraaf instrumenten biedt die maatwerk op het gebied van internationalisering mogelijk maken. Wat het effect van de maatregelen op de universiteit is, bekijkt de UU nog. "Maar op het eerste oog lijkt het effect van de maatregelen die worden aangekondigd voor de Universiteit Utrecht beperkt. De UU was al erg terughoudend en selectief met het werven van internationale studenten. Dit resulteert er in dat 15 procent van onze studenten uit het buitenland afkomstig is, landelijk is dat 30 procent", laat de universiteit in een verklaring weten.