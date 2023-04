Gevaar geweken: Kamasutrabeurs weer open na ontruiming door instabiele kraan

Er waren op dat moment 3000 mensen aanwezig in de Jaarbeurs, aldus een woordvoerder. "Een groot gedeelte daarvan is meteen weggegaan, terwijl ongeveer 300 mensen niet snel weg konden omdat ze bijvoorbeeld nog spullen in de kluisjes hadden liggen of omdat ze niet goed bij de parkeerplaats konden komen. Uiteindelijk heeft iedereen die dat wilde zijn spullen weer mee kunnen nemen."