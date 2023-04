Touringcar brandt volledig af op A2 bij Nieuwer ter Aa, weg vanwege ontploffingsgevaar in beide richtingen afgesloten

De brand veroorzaakte een ware vlammenzee op de A2. Om de brand onder controle te krijgen werd de weg in eerste instantie alleen afgesloten richting Amsterdam tussen Breukelen en Vinkeveen. Vanwege de felheid van de brand, de enorme rookontwikkeling en mogelijk ontploffingsgevaar werd later besloten de weg in beide richtingen af te sluiten. Verkeer vanuit Utrecht kan omrijden via Hilversum, meldt Rijkswaterstaat.