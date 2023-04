Omwonenden vrezen Biltse Rading al langer: is de oversteekplaats te gevaarlijk?

Ideke (37) woont ook in de wijk en doet al in 2018 een melding over de oversteekplaats voor voetgangers bij de Biltse Rading. Het is de weg die je kunt nemen om in de Voorveldsepolder een wandeling te maken en middelbare scholieren gebruiken de oversteek om bij de bushalte te komen. "Dit ongeluk is waar we allemaal bang voor waren", vertelt Ideke. Zij vermijdt de oversteek inmiddels omdat ze geen enkel risico wil lopen.