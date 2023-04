Extinction Rebellion demonstreert bij ING-kantoren Amersfoort en Utrecht tegen 'financieren klimaatcrisis'

Op zowel de locatie in Utrecht als die in Amersfoort zijn sinds 14.00 uur ongeveer twintig demonstranten aanwezig. In Utrecht demonstreren zij in het kantoor aan de Lange Viestraat, in Amersfoort bij het kantoor aan de Zonnehof. Een van de demonstranten in Utrecht laat weten het gebouw niet te zullen verlaten, totdat ING hun eisen heeft ingewilligd. Extinction Rebellion protesteert tegen het beleid van de bank "om op grote schaal de fossiele industrie te blijven financieren".