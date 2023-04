Tweede verkenningsfase provinciebestuur: weten GroenLinks en BBB elkaar te vinden?

Provincie Utrecht - Gaat het de BBB en GroenLinks lukken om samen in het provinciebestuur plaats te nemen? Dat gaan de twee grootste partijen van de provincie nu onderzoeken. De volgende fase in de verkenning van het provinciebestuur is vastgelegd en kan beginnen, meldt informateur Anne Lize van der Stoel. Komende weken zullen GroenLinks en de BoerBurgerBeweging met elkaar in gesprek gaan.