Clubhuis voor 200 Baarnaars op de tocht nu Speeldoosplan is afgeschoten

Ruimte voor schoolklassen is ook hard nodig, beseffen Oelkers en Stam, maar een tegenvaller is het wel. "We zijn nu al zeven jaar telkens zonder morren verhuisd, maar het kost wel steeds veel tijd en energie", verzucht Oelkers. "Op onze vorige plek was het volledig uitgewoond, het was een uitdaging om alles in te richten zoals we het wilden. Een jaar later gingen we alweer naar het Poorthuis. Daar kregen we gelukkig professionele hulp bij van de gemeente, anders was het niet te doen geweest, want we zaten midden in een coronalockdown. Als we hier uit moeten, kunnen we dus wéér op zoek naar een nieuw onderkomen. Wat denk je dat het ons heeft gekost om ons voor te bereiden op de Hoofdstraat?"