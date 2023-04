Automobilist ernstig gewond bij eenzijdig ongeval in Renswoude

Voetgangers troffen de auto omstreeks 03.50 uur aan midden op de weg. De bestuurder zou vanuit de richting van Lunteren naar Renswoude tegen een boom zijn gereden. Een fotograaf ter plaatse meldt dat het slachtoffer niet aanspreekbaar was. Er werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het is niet bekend of die uiteindelijk geland is.